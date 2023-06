Regionsrådet i Region Sjælland besluttede tirsdag at gå videre med en plan om en ledelsesmæssig og organisatorisk fusion af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus. Ifølge en pressemeddelelse fra regionen sker det for »at fremtidssikre regionens fire akutsygehuse og skabe grundlaget for fortsat udvikling af sygehusene til gavn for borgerne og medarbejderne,« og for at sikre, at »alle borgere i Region Sjælland skal opleve samme høje kvalitet i behandlingen og have et sammen­hængende patientforløb.« Frem til næste næste regionsrådsmøde 22....