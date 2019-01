Fire nye praktiserende læger kan slå sig ned i Odense

Selvom det endnu ikke er lykkedes at lokke to praktiserende læger til Vollsmose, har Region Syddanmark valgt at udmønte yderligere fire ydernumre i Odense Kommune. Denne gang uden geografisk restriktioner.

