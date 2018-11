Regionsrådets omdiskuterede beslutning om at binde to nye ydernumre i Odense til Vollsmose har indtil videre ikke båret frugt. Ikke en eneste praksislæge har reageret på jobopslaget.

Nul ansøgninger på 26 dage. Det er resultatet af det jobopslag, som Region Syddanmark seneste måned sendte i omløb med henblik på at besætte to 0-ydernumre i Vollsmose, oplyser regionen. »Det er ærgerligt. Vi havde selvfølgelig håbet, at der ville være en praktiserende læge eller to, som kunne se det interessante i at arbejde i […]