Svindelsag mod fynsk læge er vokset til mere end 4 mio. kr.

Efter at have efterforsket et fynsk lægepar for svindel i mere end tre år, vurderer Fyns Politi nu, at svindlens omfang er langt mere omfattende end hidtil antaget. Det fremgår af retsmødebegæringen i sagen, som ventes at komme for retten i september måned.