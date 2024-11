Derfor har Sundhedsklynge Sønderjylland nedsat en ny styregruppe for lægedækning i Sønderjylland. Det fortæller regionsrådsformand og formand for Sundhedsklynge Sønderjylland Bo Libergren (V): »Alle borgere skal have adgang til en praktiserende læge i deres nærområde – uanset hvor i landet de bor. Derfor har vi brug for at tiltrække flere læger og særligt yngre læger til Sønderjylland, så vi er godt rustet, når ældre læger går på pension. Ved at lave denne nye styregruppe samler vi en masse gode kræfter...