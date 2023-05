Kæmpe potentiale for at forebygge demens i Danmark

Op imod en tredjedel af alle tilfælde af demens i Danmark kan forebygges ved at sætte ind på 12 områder, viser ny forskning. Særligt indsatser for at få folk til at bevæge sig mere, reducere hypertension, reducere overvægt og korrigere høretab har potentialet til virkelig at batte, siger forsker.