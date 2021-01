Presset på de kommunale økonomier kommer til at stige voldsomt i de kommende år på grund af behovet for flere og flere plejehjemspladser til personer med demenssygdomme.

Ifølge et notat om Danmarks investeringer på demensområdet, som Alzheimerforeningen offentliggjorde i maj 2019, koster behandling og pleje af demenssygdom i Danmark allerede i dag i omegnen af 25 mia. kr. om året, og det tal går kun én vej, og det er opad.

Den nuværende situation får de røde lamper til at blinke i blandt andet Alzheimerforeningen.

»Fremskrivningerne viser meget tydeligt, at vi vil få så mange behandlingskrævende ældre med demenssygdomme, at kommunerne ikke med den eksisterende økonomi kan klare at tage sig af dem. Det gælder ikke bare i Danmark, men i hele verden. Derfor er der behov for bedre behandlinger og mere forskning i demenssygdomme, men desværre halter vi på det punkt alvorligt efter her i landet,« siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen.

Lægemidler har taget skridtet videre de seneste år

Nis Peter Nissen fortæller, at der først og fremmest mangler effektive lægemidler til behandling af demenssygdomme. Dem har det desværre været mere end almindeligt svært at udvikle, også selvom der er en gigantisk økonomisk gevinst til det medicinalfirma, som lykkes med det.

At udvikle medicin mod Alzheimers er dog lettere sagt end gjort. Flere end hundrede senstadie kliniske forsøg er blevet skrottet de seneste år, og der mangler fortsat et lægemiddel, som kan sætte et alvorligt aftryk på sygdomsforløbet.

Nis Peter Nissen håber på, at der snart kommer noget, som til at starte med bare kan forsinke sygdommen, så personer med Alzheimers og andre demenssygdomme kan få flere år uden behandlingsbehov. Det vil lette presset på kommunekasserne og på den byrde, som pårørende må løfte.

På den lange bane er drømmen selvfølgelig en kur.

»Hver gang vi hører om positive forsøgsdata med midler mod demenssygdomme, er vi positive og tror på, at det vil lykkes. Vi kan også se, at vi de seneste år er kommet skridtet videre, og nogle af de store lægemiddelproducenter er faktisk kommet så langt, at de har sendt en anmodning til diverse lægemiddelmyndigheder om en godkendelse. Data tyder på, at hvis man sætter tidligt ind med disse lægemidler, kan man forsinke sygdomsudviklingen og forbedre livskvaliteten. Vi kan håbe på, at der snart kommer et gennembrud, og vi ved, at der kommer svar fra FDA vedrørende et middel fra Biogen inden 7. marts,« siger Nis Peter Nissen.

Skal angribes fra flere vinkler

Behandling af personer med demens drejer sig dog ikke kun om at udvikle nye lægemidler, mener Alzheimerforeningens direktør.

Nis Peter Nissen fortæller, at der er god evidens for, at jo tidligere man sætter ind med støttende behandling til personer med demenssygdomme, jo bedre kan man forsinke den.

Den ‘demenspakke’, han ser for sig, inkluderer rehabilitering, støtte til familie og forebyggelse af tilstødende komplikationer m.m.

»Jo tidligere man identificerer sygdommen, og jo tidligere man sætter ind fra forskellige vinkler, des bedre forløb kan personer med demenssygdomme få. Der findes også medicinske behandlinger, som meget tidligt i behandlingsforløbet kan have en positiv effekt, og derfor er det vigtigt, at man tidligt får identificeret sygdommen,« forklarer Nis Peter Nissen.

Politisk bevågenhed

Fra politisk hold har man også et vågent øje på demensområdet. I 2016 indgik den daværende regering sammen med Folketingets satspuljepartier en aftale om Den nationale demenshandlingsplan 2017-2025, der med afsæt i 23 initiativer skulle styrke området frem mod 2025.

Formålet med demenshandlingsplanen, der blev bakket op af en bevilling på 470 mio. kr., var blandt andet at styrke forskningen inden for området.

I december 2018 blev handlingsplanen fulgt op af Danmarks første forskningsstrategi for demens, ‘Forskning til gavn for mennesker med demens og deres pårørende – National forskningsstrategi for demens 2025’.

Den daværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af strategien:

»Jeg er glad for, at vi med strategien sikrer et værktøj, der gør det lettere for danske forskere at bedrive forskning på et højt internationalt niveau, så der kan tiltrækkes midler til forskning på demensområdet fra både ind‐ og udland.«

Danmark halter efter, når det gælder forskningsbevillinger

Ifølge Nis Peter Nissen var den profilerede demensstrategi dog hovedsageligt varm luft.

6,7 mio. kr. blev ifølge Alzheimerforeningens notat afsat til forskningsstrategien, men de fleste af de midler blev brugt til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af strategien. Dertil kom fem mindre erhvervs-ph.d.-projekter, som for fleres vedkommende allerede havde fået tildelt bevillinger, inden forskningsstrategien var færdig.

Tilbage var knap 2,4 mio. kr. til ny forskning.

»Det er ikke voldsomt imponerende, og der er i den grad behov for, at vi får en ny plan, eller at vi får den gamle opdateret. Forskning inden for demenssygdomme er helt ufinansieret i Danmark, og det gør, at det er svært blandt andet at udvikle behandlinger til personer med disse meget invaliderende og dødelige sygdomme,« siger Nis Peter Nissen.

Han er især ærgerlig over, at mens investeringer i demensforskning i Norge, Sverige og Finland stiger, så falder de i Danmark. Samtidig investerer både vores svenske og norske naboer, ifølge Alzheimerforeningens notat, dobbelt så meget pr. indbygger, som vi gør her i landet.