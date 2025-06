Flere studier indikerer, at neuropati ikke kun er forbundet med nedsat følesans i fingre og tæer, men kan være forbundet med ændringer i hjernen.

Nu viser et dansk studie, at neuropati hos personer med diabetes er associeret til øget risiko for udvikling af demens eller cerebrovaskulær sygdom som apopleksi, TCI og blødninger i hjernen.

Ifølge en af forskerne bag studiet er det endnu uklart, om neuropati er en risikofaktor for demens og cerebrovaskulær sygdom, eller om det blot er en risikomarkør.

Uanset hvad kan neuropati måske bruges til tidligere at identificere personer med risiko for udvikling af for eksempel Alzheimers.

»I takt med at vi bliver ældre, stiger behovet for at kunne identificere personer med øget risiko for udvikling af kognitive forstyrrelser eller demenssygdom. Det skyldes, at kognitive forstyrrelser kan føre til nedsat behandlingsadhærens, nedsat livskvalitet og øgede socioøkonomiske omkostninger. Derudover har de nyere behandlinger af Alzheimers kun vist effekt i de tidligste stadier af sygdommen,« fortæller en af forskerne bag studiet, ph.d.-studerende Astrid Wiggers fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

»Begge forhold skaber et behov for at kunne identificere personer med øget risiko, og her peger vores studie på, at det kan være relevant at foretage kognitiv screening af personer med diabetisk neuropati.«

Astrid Wiggers står bag studiet i samarbejde med forskere fra Steno Diabetes Neuro Unit og University of Michigan. Hun har netop offentliggjort sine resultater på den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA).

Indikationer fra tidligere studier

Flere studier har vist, at personer med diabetisk neuropati er i øget risiko for at have kognitive forstyrrelser.

Nogle studier har ydermere vist, at diabetisk neuropati er associeret til forandringer i hjernens sensoriske områder – de skrumper.

Derudover har nogle studier vist, at personer med neuropati aktiverer andre områder af hjernen ved opgaveløsning sammenlignet med personer uden neuropati.

Problemet med de fleste tidligere studier har dog været, at det har været tværsnitsstudier, der ikke har fulgt personer med neuropati over tid.

Det er netop det, som Astrid Wiggers har gjort i sit studie.

Flere end 15.000 danskere med i studie

I studiet inkluderede forskeren 15.036 personer fra databasen ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Nogle af personerne havde type 1-diabetes, mens andre havde type 2-diabetes.

Studiedeltagerne var gentagne gange blevet undersøgt for neuropati med en vibrationsmåling, hvor et apparat placeres på storetåen, hvorefter personerne bliver bedt om at sige til, når de kan mærke vibrationerne.

Metoden kan benyttes til at identificere personer med neuropati i både tidlige og fremskredne stadier.

Ved at sammenkoble undersøgelserne for neuropati med data fra andre danske registre kunne Astrid Wiggers med sine kolleger undersøge, om neuropati var associeret med øget risiko for udvikling af demenssygdom eller cerebrovaskulær sygdom inden for en opfølgningsperiode på 7,0 år for personer med type 1-diabetes og 3,4 år for personer med type 2-diabetes.

Markant forhøjet risiko

Undersøgelsen viser, at hos personer med type 2-diabetes var neuropati selvstændigt associeret til en fire gange forøget risiko for udvikling af demens og 50 pct. øget risiko for udvikling af cerebrovaskulær sygdom.

Altså kan neuropati og de skader, der leder til demens, have samme patofysiologi, men skaderne ses tidligere i form af neuropati og senere som sygdom i hjernen Astrid Wiggers, ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen

Hos personer med type 1-diabetes var neuropati ikke associeret til øget risiko for udvikling af demens, men selvstændigt associeret til en cirka 50 pct. øget risiko for udvikling af cerebrovaskulær sygdom.

Astrid Wiggers fortæller, at forskellen i risikoen for udvikling af demens mellem personer med type 1-diabetes og type 2-diabetes kan skyldes, at de personer med type 1-diabetes, der indgik i studiet, var langt yngre, og at en eventuel sammenhæng mellem neuropati og demens først bliver tydelig senere end de syv års opfølgning.

Samlet set viser resultaterne ifølge forskeren, at neuropati er associeret til øget risiko for både demens og cerebrovaskulær sygdom.

»Har man nedsat stimulation af hjernen, kan det måske være en bidragende faktor til udvikling af nedsat kognition. Nedsat lugtesans og nedsat syn er som eksempler også koblet til øget risiko for udvikling af demens. Det samme kan gøre sig gældende for neuropati, hvor der ses reduceret stimulering af hjernen fra ben og fødder,« siger Astrid Wiggers.

Hun uddyber, at der også kan være andre forklaringer på sammenhængen.

Man kan ifølge Astrid Wiggers spekulere i, at personer, der udvikler neuropati, måske også har øget forekomst af andre risikofaktorer for demens, for eksempel mindre grad af fysisk aktivitet eller mere social isolation.

»Og så kan der også være noget omkring nervesystemets opbygning. Nerverne i ben og fødder er mere udsatte og kan tidligere end de mere beskyttede nerver i hjernen blive negativt påvirket af forhøjet blodsukker og forhøjet indhold af fedt i blodet. Altså kan neuropati og de skader, der leder til demens, have samme patofysiologi, men skaderne ses tidligere i form af neuropati og senere som sygdom i hjernen,« siger hun.

