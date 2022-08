Status på Alzheimers: 40 pct. af de nye lægemiddelhåb er udviklet mod andre sygdomme

Verdens lægemiddelgiganter forsøger stadig at knække koden til at få skovlen under Alzheimers. 28 lægemidler er i fase 3, og 2 af fase 3-forsøgene bliver udført i Danmark. 40 pct. af alle lægemiddelkandidater er oprindeligt designet til at ramme helt andre sygdomme.