detkuhaværetmig-læger til møde med minister om Svendborg-sagen

Tre læger bag #detkuhaværetmig-kampagnen mødtes med sundhedsministeren for at tale om Svendborg-sagen. Lægernes mål var at fortælle om den kliniske hverdag.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den kliniske hverdag på landets sygehuse hænger ikke sammen med de krav til dokumentation, som landets læger skal leve op til. Det var et af budskaberne fra tre læger, der er nogle af kræfterne bag #detkuhaværetmig-kampagnen, og som fredag mødtes med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) for at diskutere Svendborg-sagen. »Det, som var vigtigt for […]