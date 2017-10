Svendborg-sagen får stor opbakning fra studerende på KU

Hundredvis af studerende var tirsdag mødt op til fællesfoto foran Københavns Universitet for at vise støtte i Svendborg-sagen. Sagen har fået flere studerende til at overveje, om deres fremtid er i det offentlige sundhedsvæsen.

Det kan ikke være rigtigt, at en enkelt læge skal straffes for en fejl, der er resultatet af et presset sundhedsvæsen. Det er hovedbudskabet bag et fællesfoto, der blev taget tirsdag eftermiddag foran Panum-instituttet i København som støttetilkendegivelse i Svendborg-sagen. Ifølge de tre studerende, der står bag initiativet, var 472 studerende mødt op. Det er […]