Lægeforening til møde med minister om Svendborg-sagen

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing har været til møde med sundhedsministeren, hvor emnet bl.a. var Svendborg-sagen. Han plæderede bl.a. for klarere regler for journalføring.

Der skal være fuldkommen klarhed om reglerne for journalføring, retssikkerheden for læger skal styrkes, og der skal gøres mere for at forebygge fejl i sundhedsvæsenet. Sådan lød de tre hovedbudskaber fra formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, der i dag torsdag var til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Mødet var ifølge lægeformanden kommet i stand […]