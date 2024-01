Hvad har indflydelse på, at sårbare borgere ikke indløser deres recepter på medicin? Og hvad skal der til for at forbedre deres adgang til medicin? Det belyser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed på vegne af Sundhedsministeriet. Rapporten har fokus på sårbare borgere, fordi gruppen har større risiko for sygdom og større konsekvenser ved ikke at tage deres ordinerede medicin end resten af befolkningen. Det fortæller en af rapportens forfattere Nanna Bjørnbak Christoffersen, der er ph.d.-studerende ved SDU....