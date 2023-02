Professor Morten Hulvej Rod er udnævnt til ny direktør for Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Han afløser Morten Grønbæk.

Morten Hulvej Rod kommer fra en stilling som chef for Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen og som professor i sundhedsfremme på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Morten sætter ord på ansættelsen i en pressemeddelelse:

»I kraft af min baggrund har jeg et indgående kendskab til SIF (Statens Institut for Folkesundhed) og et bredt netværk blandt instituttets medarbejdere og samarbejdspartnere. Derfor er jeg meget bevidst om SIF’s enestående betydning for forskning og praksis på folkesundhedsområdet i Danmark. Jeg vil gøre mit yderste for at udvikle SIF i en retning, hvor det fortsat kan levere forskning, myndighedsbetjening og uddannelse af høj kvalitet og med stor gennemslagskraft, både politisk og i praksis,« siger han.

Morten Hulvej Rod begyndte sin karriere som forebyggelses- og interventionforsker på SIF, hvor han sidenhen blev lektor og forskningsleder, og hvor han i dag er ansat i et deltids-professorat.

Siden har han været centerleder for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge, der bliver drevet i et partnerskab mellem alle landets professionshøjskoler, og de seneste fire år har han været leder af for sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU mener, at de har fundet den rette mand til posten:

»Morten besidder den rette kombination af forskningsmæssige kompetencer, ledelsesmæssige erfaringer og faglige visioner til at stå i spidsen for Statens Institut for Folkesundhed. Han er desuden en synlig og flittig aktør i forhold til civilsamfundet, embedsmænd og beslutningstagere, så vi har fundet den rette person til posten,« udtaler han i pressemeddelelsen.