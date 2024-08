Fremover skal der være 20 yderligere pladser på kandidatuddannelsen i medicin på SDU i Esbjerg, så der fremadrettet vil blive uddannet 50 læger årligt i Esbjerg. Sådan lyder det fra regeringen i nyt landdisstriktsudspil. Midlerne til de ekstra studiepladser afsættes fra 2025. Bo Libergren (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, glæder sig over, at regeringen har fokus på at få flere medicinstuderende til Region Syddanmark: »Det kan blive en kæmpestor gevinst for vores sygehuse, de praktiserende læger og patienter. Det er...