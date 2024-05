Folketinget skal stemme om tolkegebyret igen

Fire partier har fremsat et beslutningsforslag, der betyder, at Folketinget 16. maj endnu engang skal tage stilling til, om tolkegebyret skal afskaffes eller bevares. »Tolkegebyret skaber ulighed i sundhed, er til fare for patientsikkerheden og skaber unødigt bureaukrati i et i forvejen presset sundhedsvæsen,« siger Stinus Lindgreen, sundhedsordfører for de radikale, og en af ordførerne bag beslutningsforslaget.