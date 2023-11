Betaling for rygestop betaler sig

Et randomiseret forsøg med seks danske kommuner viser, at selv et mindre økonomisk incitament til at stoppe med at ryge har en betydelig effekt. Efter et år havde personer, der fik en økonomisk belønning for et rygestop, 60 pct. højere odds for at være røgfri end personer i kontrolgruppen. Værd at overveje, siger professor i tobaksforebyggelse, der står bag studiet.