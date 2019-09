Den sønderjyske udgave af Bent

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lars Løkke Rasmussen (V) bestilte i januar gravstenen over de fem regioner – som han selv var med til at opfinde – da han præsenterede den daværende regerings storstilede sundhedsreform. Væk skulle de fem regioner, og magten over det danske sundhedsvæsen stod pludselig til at skifte hænder. Men trods samme blå partifarve som Lars Løkke […]