Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), advarer sin partifælle, statsminister Lars Løkke Rasmussen mod at gennemføre en uigennemtænkt strukturreform.

»Sundhedsvæsenet er for vigtigt til at være en del af en natlig studehandel«

Tag den med ro. Det er opfordringen fra formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). »Jeg er bekymret for, at der på nuværende tidspunkt ikke ligger et forslag fra regeringen, selv om man måske allerede skal træffe en beslutning om sundhedsvæsenets fremtid i efteråret,« siger Stephanie Lose til Dagens […]