De fem regionsrådsformænd er på plads: Ulla Astman er valgets største taber

Fire af fem formænd i regionerne blev genvalgt ved regionsvalget 2021.

I Nordjylland kunne Ulla Astman (S), der ellers har siddet tungt på formandsposten siden 2007, lidt overraskende ikke samle et flertal bag sig. Venstre og Konservative har tilsammen fået 21 mandater ud af 41 i regionen, og dermed tipper balancen med et mandat i borgerligt favør. Den tidligere rådmand for sundhed i Aalborg Kommune Mads Duedahl (V) bliver dermed ny regionsrådsformand i Nordjylland.

»Det er helt fantastisk, jeg kan næsten ikke tro det. Det var en sejr, vi havde håbet på – og det er historisk efter så mange år med Socialdemokratiet ved bordenden,« siger Mads Duedahl til TV2 Nord.

Genvalg til Heino Knudsen

Valget i Region Sjælland var på forhånd spået til at blive tæt og spændende, og det endte da også som lidt af en gyser, hvor det lykkedes den socialdemokratiske Heino Knudsen at genvinde formandsposten. Det er første gang i Region Sjælland, at en regionsformand bliver genvalgt.

Ifølge TV2 Øst har der været lange forhandlinger i Region Sjælland, hvor Heino Knudsen til sidst med hjælp fra Radikale Venstre stod med et flertal på 22 mandater. I alle fem regionsråd er der 41 pladser.

»Jeg gik jo til valg på, at vi i Socialdemokratiet gerne ville fortsætte med et flertal bag os og med mig på formandsposten. Jeg tror også, at det er godt for Region Sjælland. Region Sjælland er udfordret på mange parametre. Vi har nogle særlige udfordringer, som vi ikke ser i andre regioner, og derfor tror jeg også på, at den kontinuitet, vi nu kan skabe ved at fortsætte, er rigtig god for regionen,« siger den genvalgte sjællandske regionsformand til TV2 Øst.

Flot valg til Lose

Stephanie Lose (V) var den første regionsformand, som kunne prale af et genvalg. I Region Syddanmark gik Venstre frem med tre mandater i regionsrådet og sidder dermed på 17 af 41 mandater.

Ifølge Fyens.dk kaldte Stephanie Lose alle partier til forhandling kl. 2.06 i nat, og kl. 2.36 kom forhandlerne tilbage i regionsrådssalen og bekendtgjorde en bred konstitueringsaftale mellem alle partier.

»Vi har indgået en bred konstitueringsaftale, som alle valgte partier står bag. Det er jeg glad for. Der har været en stor lyst til at deltage i et bredt samarbejde,« siger Stephanie Lose til Fyens.dk.

Kühnau fortsætter i Midtjylland

I Region Midtjylland plejer der at være tæt løb mellem Socialdemokratiet og Venstre, hvor 15.000 stemmer adskilte partierne ved valget i 2017. Begge partier er denne gang gået tilbage, mens de konservative er stormet frem fra ét til seks mandater i regionsrådet.

Konstitueringsaftalen er på plads, og Anders Kühnau (S) fortsætter som formand for Region Midtjylland. Han har 28 mandater bag sig med støtte fra Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Kristendemokraterne, Psykiatri-Listen og Enhedslisten.

Konservative størst i hovedstaden

I Region Hovedstaden var Lars Gaardhøj (S) på jagt efter at vinde posten som regionsrådsformand, efter at han i sommer overtog stafetten fra den hidtidige socialdemokratiske formand, Sophie Hæstorp Andersen, som nu er valgt som overborgmester i Københavns Kommune.

Lars Gaardhøj blev valgt som formand, men lidt overraskende sidder Socialdemokratiet ikke fremover på fleste mandater i regionsrådet. Det Konservative Folkeparti har generelt haft et flot kommunal- og regionsvalg, og det gælder også i hovedstaden, hvor partiet har fordoblet sine pladser i regionsrådet fra fem til ti. Med Socialdemokratiets tilbagegang med fire mandater, betyder det, at De Konservative nu er det største parti i Region Hovedstaden.

På vangnatten valgte samtlige otte partier at konstituere sig med Lars Gaardhøj som formand for regionsrådet.

»Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at samle et bredt flertal i regionsrådet, og at Socialdemokratiet blev det største parti blandt vælgerne. Når de røde og blå partier arbejder sammen, kan vi finde de bedste og mest holdbare løsninger for borgerne. Den brede aftale giver os et godt afsæt for at få et endnu bedre og mere lige sundhedsvæsen, opprioritere psykiatrien og sætte endnu mere fart på den grønne omstilling. Jeg er glad for dét, vi er kommet frem til, og nu glæder jeg mig til at komme i gang med arbejdet,« siger Lars Gaardhøj i en pressemeddelelse.

Radikale som kongemager?

Med forbehold for en fintælling er der også kommet en mandatfordeling for bestyrelsen i Danske Regioner, hvor formandsposten for regionerne også skal findes.

Ligesom i 2017 ser Radikale Venstre ud til at få rollen som kongemager.

Mandatfordelingen lyder nemlig på seks til socialdemokraterne, ét til henholdsvis SF og Enhedslisten, hvilket giver sammenlagt otte mandater, mens Venstre og Konservative får henholdsvis fem og tre mandater. Det betyder dødt løb mellem rød og blå blok og dermed er vejen banet for, at Radikale Venstre med sit ene mandat kan tippe magten den vej, de gerne ser.