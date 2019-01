Danske Regioner vil af med seksårsfristen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Seksårsfristen har udspillet sin rolle og bør afskaffes. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) mener ikke, at reglen virker efter hensigten længere og ønsker derfor at afskaffe den. »Vi skal ikke have regler for reglernes skyld, og vi kan ikke længere se de samme positive effekter af […]