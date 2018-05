Nu er det muligt at få dispensation for seksårsfristen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den nuværende seksårsfrist betyder, at læger senest seks år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse (KBU) skal have taget hul på hoveduddannelsen til speciallæge. Men nu åbner regeringen op for en række forsøgsordninger, hvor det ved udvalgte introduktionsforløb rundt om i landet bliver muligt at opnå dispensation fra den omdiskuterede regel. »Lægedækningen er en […]