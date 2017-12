Dansk Gynækologisk Cancer Databases årsrapport for 2015/2016 har en dækningsgrad på 89 pct. og lever ikke op til 90 pct., som det er krævet af en klinisk database. Der er især rejst kritik af dækningsgraden af cervixcancer. Den har altid været lav, men i år er den faldet yderligere, og de 268 patienter repræsenterer umiddelbart ikke et fald i incidens. Mangler i mangellister og for sent indleverede DGCD-skemaer er en del af årsagen til den lave dækningsgrad, lyder det.

5-årsoverlevelsen for cervixcancer opgøres efter, om patienterne har lav risiko for recidiv (st. I), eller om de har noget større eller høj risiko (st. II og III). 90 pct. af st. I-patienterne er i live efter 5 år, mens det gælder for 64 pct. af st. II- og III-patienterne. Standarderne på henholdsvis 90 pct. og 45 pct. er således opfyldt på landsplan. Hvad angår st. II- og III-patienter, er der store forskelle i 5-årsoverlevelsen centrene imellem, hvilket ifølge rapporten skyldes statistiske usikkerheder. Fremover vil alle patienter med cervixcancer blive behandlet ens med moderne stråleterapi i en fælles international protokol. I kommende rapporter vil indikatoren ikke været opgjort regionalt.

I dag er det et krav, at 80 pct. af de cervixcancerpatienter, der har fået radikal hysterektomi eller trakelektomi, skal have fjernet ≥18 lymfeknuder. Indikatoren er opfyldt på landsplan, men næste år udgår den, da sentinel node-diagnostik til små tumorer er på vej til at blive indført flere steder.