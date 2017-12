Region Syddanmark sidder tungt på kræftområdet

Region Syddanmark er ikke til at komme uden om på kræftområdet i år. Vejle Sygehus indtager igen førstepladsen i Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste kræfthospital, mens Esbjerg Sygehus præmieres med sølvmedaljen og Odense Universitetshospital får bronze. Det er, ifølge administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt og formand i Kræftens Bekæmpelse, Dorthe Crüger, ikke tilfældigt, at den syddanske trekløver placerer sig i top i årets kåring. Og hun glæder sig over, at det fokus, der har været på at løfte kræftområdet, har båret frugt.

»I regionen har kræft været et strategisk område, der har haft stor ledelsesmæssig bevågenhed de sidste år. Det er det lange seje træk, der afspejles i de fine placeringer,« siger Dorthe Crüger.

Hun pointerer, at det er et mål hele tiden at være på forkant med udviklingen. Der er nedsat en regional kræftstyregruppe, som hver måned gennemgår kvalitetstal på kræftområdet og sikrer, at kræftpakkeforløbstiderne overholdes. »Identificeres et forløb, som ikke fungerer, nedsætter vi straks en arbejdsgruppe bestående af læger, sygeplejersker og sekretærer, der får til opgave at få tingene på ret køl. Det er en tilgang, der virker. På landsplan ligger vi stabilt i den høje ende, hvad angår overholdelsen af kræftpakketiderne,« siger Dorthe Crüger og fortsætter:

»Regionen er kendetegnet ved, at vi har en decentral tilgang til ledelse. Den enkelte læge eller sygeplejerske inviteres med til at finde ud af, hvordan en udfordring skal håndteres. Det gør en forskel. Det kan sammenlignes med en andelsbevægelse, hvor vi er sammen om et fælles mål.«

Engagement og glimt i øjet

Som administrerende direktør på Sygehus Lillebælt har Dorthe Crüger ofte sin daglige gang på Vejle Sygehus. Her oplever hun i praksis, hvad det betyder for kvaliteten af kræftbehandlingen, at den enkelte læge og sygeplejerske er engageret i udviklingen på sit fagområde. »Vi har fået skabt en kultur, hvor alle er ærekære om deres arbejde og skammer sig, hvis en patient f.eks. skal vente for længe. Det er dét menneskesyn og engagement, der driver en afdeling frem – og det giver glimt i øjet og får afdelingen til at blomstre,« siger Dorthe Crüger.

Hun fremhæver også samarbejdet på tværs af afdelingerne på Vejle Sygehus som vigtigt for at understøtte kræftbehandlingen. F.eks. er sygehuset organiseret, så en kræftpatient altid kan få en akuttid på medicinsk afdeling og hjerteafdelingen. Og det er et kardinalpunkt for kræftindsatsen, at røntgenafdelingen hver dag er ‘i bund’, så scanningssvar ikke forsinker forløbet. »Det er den smidighed, der gør, at vi kan behandle patienterne effektivt og værdigt,« siger Dorthe Crüger.

Det er onkologer fra Vejle Sygehus, der varetager den medicinske kræftbehandling på Esbjerg Sygehus. Flere læger pendler hver dag mellem de to sygehuse.