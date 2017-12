Stadig ikke retvisende data for type 2-patienter

Igen i år konstateres det i Dansk Diabetes Databases årsrapport, at det ikke har været muligt at inkludere data fra almen praksis, da der har været lukket for tilgang af data til den almenmedicinske database (DAMD) siden slutningen af september 2014. 80 pct. af patienterne med type 2-diabetes behandles i almen praksis, men denne gruppe […]