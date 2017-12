Dansk Gynækologisk Cancer Databases årsrapport for 2016 peger på, at der er store regionale forskelle på, hvilken behandling ovariecancerpatienter selekteres til. Patienter med avanceret ovariecancer i stadie IIIC-IV skal opereres. Er det ikke muligt, skal de tilbydes neoadjuverende kemoterapi, da det kan øge chancen for radikal operation.

I Region Nordjylland selekteres 33 pct. af patienterne til operation, mens det gælder hele 76 pct. i Region Midtjylland. Der er også store regionale forskelle på, hvor mange stadie I-IIIA- og stadie IIIB-IV-patienter der som led i staging procedure får fjernet lymfeknuder uden synlig tumor. Denne procedure anbefales, hvis der kan opnås makroskopisk radikal operation. Hvad angår stadie IIIB-IV-patienter, har Aalborg Universitetshospital ikke oplyst, at de har fjernet lymfeknuder. Det skyldes, at Aalborg holder sig til ESGO-guidelines, hvor det kun anbefales at fjerne klinisk suspekte lymfeknuder fra patienter med avanceret sygdom (I-IIIA).

Patienterne, der er primært opererede, ligger længe på hospitalet efter indgrebet. 76 pct. af de primært opererede er indlagt otte dage eller mindre, og standarden på ≥ 80 pct. er ikke opfyldt. Patienterne, der er opereret efter neoadjuverende kemoterapi, udskrives derimod hurtigere. 93 pct. er udskrevet efter otte dage eller mindre, og standarden på ≥ 80 pct. er opfyldt.

Rapporten opfordrer til, at alle data tolkes forsigtigt, da de dækker over et relativt lille antal patienter.