Kvaliteten af de centre, der varetager behandlingen af corpuscancer, vurderes ud fra, om de foretager korrekt lymfeknudesampling på lav- og højrisikopatienter. Som sidste år lever alle centre op til at sikre, at lavrisikopatienter med sygdom i et tidligt stadie efter anbefalingen ikke får fjernet lymfeknuder. Standarden er på 85 pct., og på landsplan opfylder 89 pct. af patienterne indikatoren.

Anderledes står det til med mellem- og højrisikopatienterne med fremskreden sygdom. Her er det kun Region Nordjylland, der fjerner pelvine lymfeknuder fra bækkenbunden hos ≥ 80 pct. af patienterne. I Nordjylland opfylder 87 pct. af patienterne indikatoren. Det bør bemærkes, at der behandles langt færre patienter i Nordjylland end i resten af landet.

På landsplan opfylder 71 pct. af patienterne indikatoren, og standarden er dermed ikke opfyldt. Indikatoren svinger mærkbart fra år til år på de seks centre, hvilket tolkes som udtryk for, at indikatoren er lidt for højt sat, lyder det. Det fremgår af rapporten, at patienter med corpuscancer hyppigt har høj alder og/eller komorbiditet, hvilket kan forklare, hvorfor de pelvine lymfeknuder ikke fjernes.

Fremover er det håbet, at oplysninger om alder og komorbiditet anføres i databasen, så en eventuel forklaring på undladt fjernelse fremgår. Det gælder også, hvis patienten selv har ønsket ikke at få de pelvine lymfeknuder fjernet.

For første gang er er rapportens dækningsgrad ikke nået over 90 pct. på landsplan. I Region Hovedstaden og Region Sjælland er dækningsgraden under middel, mens den i Midtjylland er decideret utilfredsstillende. Det svækker rapporten og er anledning til svage konklusioner.