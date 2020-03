Corona: Åbenhed og massiv testing har hjulpet Sydkorea

Erfaring fra udbrud af MERS i 2015, masser af diagnostiske test og ny teknologi har styrket Sydkoreas indsats mod pandemien COVID-19, der plager det meste af verden. Men det er for tidligt at hvile på laurbærrene, advarer sydkoreanske epidemiologer.

SYDKOREA – Gaderne er mindre befærdede end de plejer, men man kan stadig færdes frit i Sydkorea, hvilket de 52 mio indbyggere også gør, dog mere varsomt end tidligere. Landet var indtil for nylig nummer to i antallet af tilfælde af COVID-19.

Men trods den ubehagelig andenplads, lukkede landet aldrig ned, som i Danmark. Selv byen Daegu, 300 km fra hovedstaden Seoul og epicenteret for epidemien, er endnu ikke afspærret, som man har set det i Kina og Italien.

I stedet for at lukke ned og isolere har Sydkorea været åben, transparent og testet folk til højre og venstre, hvilket er hele grunden til, at der er forsigtig optimisme at spore i det østasiatiske land. Det mener regeringen i hvert fald.

»Korea har adopteret en anden model for at bekæmpe den smitsomme sygdom. Nøglen i vores model kan defineres som et dynamisk respons-system for åbne, demokratiske samfund,« sagde Kim Gang-lip, vicesundheds- og velfærdsminister, på et pressemøde for internationale journalister i den forgange uge.

Modellen går mere eller mindre ud på at undgå total nedlukning af hele samfundet, give informationer til folket så åbent og transparent som muligt, så de derved stoler på regeringen, følger dets råd og samarbejder.

»Med god hygiejne og social distancering kan vi have den samme præventive effekt, som hvis vi lavede en fysisk afspærring. På denne måde kan vi vedligeholde åbenhed og folk kan undgå en afbrydelse af deres hverdag, som en afspærring ville have medført,« siger Kim Gang-lip.

Kaster rundt om sig med tests

Noget peger på, at Sydkorea har fat i noget, der virker. Kurven er så småt begyndt at flade ud, da antallet af nye bekræftede tilfælde daler dag for dag, om end med et lille hop op for nylig, da en klynge i hovedstaden blev opdaget.

Men specielt på et punkt har Sydkorea tilsyneladende styr på: Case Fatality Rate. Antallet af dødsfald delt med antallet af bekræftede tilfælde.

I Italien ligger tallet på 6,64 procent, hvis man bruger tal udgivet af Protezione Civile, den myndighed, der håndterer krisesituationer i landet. I Sydkorea er det 0,84 procent, når man kigger på tal leveret af Korea Center for Disease Control and Prevention (KCDC).

Den sydkoreanske regering mener, at en af grundene til den lave rate blandt andet findes i deres aggressive testning.

»Sydkorea kan behandle op mod 15.000 diagnostiske test hver dag, og det samlede antal test har allerede nået 190.000,« siger Kim Gang-lip. Siden da er tallet steget, og per 12. marts ved midnat ligger det på 234.998 ifølge KCDC.

I alt har landet 7.869 bekræftede smittetilfælde og 66 dødsfald.

Den enorme testkapacitet tillader os at identificere patienter tidligt og minimere skadelige følger. Det er i sandheden det vigtigste middel for at holde stand mod udbruddet af den smitsomme sygdom. Kim Gang-lip, vicesundheds- og velfærdsminister i Sydkorea

»Den enorme testkapacitet tillader os at identificere patienter tidligt og minimere skadelige følger. Det er i sandheden det vigtigste middel for at holde stand mod udbruddet af den smitsomme sygdom,« sagde han i sin forberedte tale.

Og hvis man ser på antallet af test per capita, ligger Sydkorea også i den absolutte globale top med 4.307 test per million indbygger.

Læren fra MERS – man er nødt til at teste

En af grundene til, at Sydkorea har været ude med test så hurtigt, er, at landet har stået med smitsomme epidemier før. I 2015 blev det ramt af sygdommen Middle East Respiratory Syndrome, MERS. Landet havde begrænsede 186 officielt konstaterede tilfælde, men hele 38 dødsfald ifølge KCDC.

»Vi lærte fra MERS, at vi var nødt til at teste. Og det kan ikke kun være styret af regeringen, vi har brug for hjælp fra borgergrupper, medicinske foreninger og eksperter. Takket være dem kunne vi hurtigt evaluere og distribuere testkits,« siger Yoo Cheon-kwon, direktør for den Task Force hos KCDC, som tager sig af laboratoriediagnostik.

»Samarbejde mellem det offentlige og private er grunden til, at vi har kunne få så hurtige diagnoser. Vi har også brug for offentlighedens deltagelse, for med offentlig orden gør det processen meget mere smidig,« siger han.

Testene har været enten gratis eller billige for borgere at få taget, de har været lettilgængelige takket være ny teknologi. Sydkorea opfandt for eksempel ”drive-in” testfaciliteter, så folk kan tage prøver fra førersædet og få svar på sms få dage senere.

Anden teknologi er nye testkit, som blev udviklet hurtigt i et internationalt samarbejde, hastebearbejdet af sundhedsmyndighederne, godkendt og sendt ud i feltet. Og så er der også lidt held med i spillet.

For KCDC havde i december, inden verden var blevet rigtig klar over problemerne med sygdommen i Kina, udført en stribe øvelser, som skulle forberede dem på et udbrud af coronavirus.

Det værste er endnu ikke forbi

I Sydkorea er der én bestemt klynge, den lille religiøse sekt kaldet Shincheonji, som har fået meget opmærksomhed. De står nemlig for rundt regnet 60 procent af landets smittetilfælde, siger myndighederne.

Medlemmerne af sekten skilter sjældent med deres medlemskab, og de er kendt for at ”infiltrere” andre kirker for at rekruttere nye troende. Derfor rykkede regeringen også hurtigt, da nyheden om ”patient 31” kom frem. Vedkommende havde nemlig været til flere messer i en menighed i byen Daegu.

»Vi prøvede at isolere de bekræftede tilfælde, og derefter gik vi aggressivt ind i inddæmningsfasen, hvor selv Shincheonji-medlemmer uden symptomer blev testet. Vi fandt mange tilfælde iblandt dem, selv patienter uden symptomer,« siger Kim Dong-hun, professor i medicin ved Hallym University og præsident for Koreas Epidemiologi Forening.

Det er også en af forklaringerne på de høje tal i Sydkorea, og hvorfor de er begyndt at falde nu, siger han. For regeringen bebudede, at alle sektens medlemmer skulle testes, og de sidste test er efterhånden kørt igennem systemet, så en naturlig afgrænsning er derfor nået.

Samtidig er det også en af forklaringerne på, at antallet af døde i forhold til antal smittede (Case Fatality Rate) er så lav. For antallet af smittede er høj, men antallet af smittede i risikozonen er ikke.

»Hvis vi kigger på Case Fatality Rate, så kan vi faktisk ikke afgøre, om den er høj eller lav. Jeg mener, at det er upassende at indeksere lige nu, for når vi ser på de bekræftede tilfælde, er der en kæmpe gruppe af folk i 20erne og 30erne, fordi sektens følgere er ofte meget unge,« siger Kim Dong-hun.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er infektionen generelt mild blandt børn og unge voksne. Hvis man ser dødsfald fordelt på aldersgrupper, fremgår det også tydeligt, at dødeligheden er højst blandt de ældre.

Derfor frygter de koreanske eksperter også, at det værste ikke er overstået endnu.

»Vi ser en spredning blandt folk med kroniske sygdomme, som bor på plejehjem, og jeg tror, at vi har en risiko for en stigning i fatalitetsraten,« siger Kim YeoNjae, specialist i smitsomme sygdomme ved National Medical Center.

Han påpeger, at i Sydkorea er det lige præcis den aldersgruppe, som står for størstedelen af dødsfaldene. Andre eksperter er ligeledes bekymrede for spredningen ude i landets plejehjem. Kim Dong-hun, præsidenten for Koreas Epidemiologi Forening, mener endda, at der er dødsfald, som kunne være forhindret.

»Vores dødsfald i de ældre aldersgrupper er lavere end dem i Italien, Iran og Kina, og det er muligt takket være tidlig detektion. Men på den anden side, på grund af den pludselige stigning i antallet af patienter, specielt på plejehjem, tror jeg, at vi kunne have sænket det samlede antal døde,« siger han.

Begge eksperter påpeger, at det er alt for tidligt at sige, at Sydkorea har overstået epidemien. Der kan stadig opstå nye klynger andre steder i landet, og så begynder cyklussen forfra. For nylig blev der bekræftet 70 nye tilfælde, alle afgrænset til et call center i hovedstaden Seoul.

Sydkorea havde ved artiklens publicering 8236 smittede, 75 døde og 1137 raskmeldte.