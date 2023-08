Forestil dig, at du er 91 år gammel. I flere år har du døjet med nogle af de sygdomme, der ofte følger med et langt liv. Pludselig rammes du af lungebetændelse og står over for to valgmuligheder. Hvad vælger du: at blive i eget hjem, hvor du kan modtage den nødvendige behandling for at mindske symptomerne, som du til sidst vil dø af? Eller at blive indlagt på sygehuset og modtage behandling, men med risiko for at udvikle delirium med...