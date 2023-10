»Hvis du som gravid gerne vil i døgnbehandling, kan det tage uger og måneder. Og vi har ikke ugevis, når vi snakker graviditeter. Hvert eneste døgn, der går, risikerer barnet at blive skadet mere og mere.«

Sådan siger Michela Wedel, socialrådgiver ved Familieambulatoriet på Sygehus Lillebælt og stifter af foreningen ‘Fremtidens Børn’, når snakken falder på, hvordan man bedst hjælper gravide med et misbrug.

Familieambulatorierne har arbejdet med området i lang tid, men nu er der brug for, at vi samler det hele ét sted Karin Friis Bach (R), formand, Danske Regioners Sundhedsudvalg

I Danmark får omkring 300 nye børn hvert år en diagnose relateret til morens rusmiddelforbrug.

Det viser tal fra Socialstyrelsen på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Diagnoserne relaterer sig til eksponering for alkohol, narkotiske stoffer eller opioider. Netop opioider har Dagens Medicin i en række artikler afdækket et stigende misbrug af blandt gravide.

Problemet er ifølge Michela Wedel, at der i Danmark ikke findes en specialiseret institution, som gravide kan henvises til, hvis de ønsker at få hjælp til deres misbrug under graviditeten.

»Du skal være et sted, hvor der er ro og omsorg. Et sted, hvor du rent faktisk får lyst til at blive og få hjælp med at omstille medicinen eller tale med nogen, der er specialiseret i at kunne understøtte komplekse problemstillinger hos gravide med et misbrug,« siger Michela Wedel.

Hun er ikke den eneste, der ønsker sig et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud til gravide med et misbrug.

Flere sundhedsprofessionelle, som Dagens Medicin har talt med, har længe efterspurgt en sådan mulighed, og i Danske Regioner er man nu klar til at etablere regionale botilbud til nybagte forældre med rusmiddelforbrug tæt på.

Der skal sættes ind så hurtigt som muligt

Karin Friis Bach (R), der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, er fortaler for, at der oprettes regionale tilbud til gravide med et misbrug, så kommunerne ikke står alene med den opgave.

»Det har vi jo fra regionernes side råbt op om i lang tid. Det ligger naturligt i sundhedsloven, for hvis du har en bestemt diagnose eller tilstand, så har du per automatik mulighed for at blive hjulpet. I kommunerne derimod afhænger tilbuddet af individuelle vurderinger. Derfor mener vi, at det er smartere, at det ligger i regionalt regi, hvor vi har den højt specialiserede faglighed i forhold til behandlingen,« siger Karin Friis Bach.

Danske Regioner kom i 2022 med et forslag om et døgnbehandlingstilbud til gravide og nye familier med et rusmiddelforbrug, fordi det i dag tager for lang tid, før gravide misbrugere i målgruppen får tilbudt en døgnbehandlingsplads.

Vi kan i Socialudvalget i hvert fald appellere til, at vi samlet set synes, at det er en god idé med et specialiseret døgnbehandlingstilbud i Danmark Rosa Eriksen (M), formand, Folketingets Socialudvalg

I forslaget argumenteres der også for, at regionerne kan effektivisere den samlede arbejdsgang, hvis døgnbehandlingstilbuddet fungerer som et samarbejde med landets familieambulatorier.

»Familieambulatorierne har jo arbejdet med området i lang tid, men nu er der brug for, at vi samler det hele ét sted. At man tilbyder behandling til gravide med et misbrug, og at det går hurtigt. For jo længere tid fosteret bliver udsat for opioider og andre rusmidler, desto mere stiger risikoen for skader,« siger Karin Friis Bach.

Jennifer Vikre-Jørgensen, der er overlæge på børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er enig i, at et døgntilbud vil kunne sikre hjælp hurtigere.

Hun forklarer, at et specialiseret døgntilbud også vil kunne give de gravide en større følelse af accept og forståelse, da omgangstonen på et døgntilbud vil være en anden:

»Den bedste hjælp er at sige til den gravide: ‘Vi ved, at du har en afhængighed, og det kræver, at du selv er motiveret for det’. Den gravide skal ikke føle sig dømt. De to ord ‘misbrug’ og ‘narkoman’ kan man lige så godt pakke sammen, for de gider ikke at høre på det,« forklarer Jennifer Vikre-Jørgensen.

Minister: Vigtigt bidrag

Danske Regioner estimerer, at etableringen af et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud til gravide med rusmiddelforbrug vil koste cirka 80 mio. kroner i drift om året.

»Det kan lyde af mange penge, men det er jo ikke særligt meget i forhold til, hvad det koster, hvis man ikke får behandlet i god tid,« mener Karin Friis Bach.

I Danske Regioner håber man derfor, at der kan findes penge til projektet på finansloven.

»Vi har fremført det, og vi bruger hver en chance for at fremføre det igen. Med sommerens nye aftale om at få flyttet behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser ud til regionerne synes jeg, at det kun er naturligt at tage næste skridt, nemlig at få oprettet et døgntilbud til gravide med et misbrug,« siger hun.

I marts 2023 fik socialrådgiver Michela Wedel foretræde for Folketingets Socialudvalg, hvor hun blandt andet argumenterede for oprettelsen af et specialiseret døgntilbud til gravide.

Det resulterede i, at udvalget sendte en række spørgsmål videre til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

I april 2023 svarede social- og boligministeren bl.a.:

»Det er kommunernes ansvar at tilbyde misbrugsbehandling til gravide med rusmiddelproblemer, herunder døgnbehandling til den del af målgruppen, der har behov herfor […] Social- og Boligstyrelsen er i dialog med kommunerne om indsatsen over for målgruppen. Jeg følger denne proces tæt med henblik på stillingtagen til nødvendigheden af nye tiltag eller ændrede rammer på området. I den forbindelse er Danske Regioners overvejelser om indsatsen på området et vigtigt bidrag.«

Venter svar fra Christiansborg

Rosa Eriksen (M), der er formand for Folketingets Socialudvalg, fortæller, at emnet vil blive sat på dagsordenen igen i løbet af efteråret.

»Vi skal have en politisk drøftelse, om vi skal komme med opfølgende spørgsmål til det svar, som ministeren indtil videre er kommet med. Derfra skal vi finde ud af, hvad vi som udvalg vil gøre for de gravide kvinder, som kæmper med et misbrug,« siger socialudvalgsformanden og fortsætter:

»Vi kan i Socialudvalget i hvert fald appellere til, at vi samlet set synes, at det er en god idé med et specialiseret døgnbehandlingstilbud i Danmark.«

Spørgsmålet om et specialiseret døgnbehandlingstilbud har flere gange været oppe at vende, og det har også på et tidspunkt været tæt på at blive en realitet.

I udmøntningen af satspuljemidlerne i perioden 2016-2019 blev der afsat 27,5 mio. kr. til at styrke indsatsen for gravide kvinder med et misbrug. Ifølge Social- og Boligstyrelsen var der dog ingen kommuner, som søgte om midlerne.

