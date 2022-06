Ulf Hørlyk stopper som lægefaglig chef i Horsens: »Der er behov for en genstart«

Lægefaglig chef for Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens siger farvel til hospitalet efter uenigheder med sygehusledelsen om rammerne for de akutte patienter. Han understreger dog, at han ikke er færdig med det akutte.