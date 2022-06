»Vi vil skabe et Top Gun for akutlæger«

For et par måneder siden offentliggjorde Ulf Hørlyk, at han forlod stillingen som cheflæge for den fælles akutmodtagelse i Horsens, fordi han ikke kunne blive enig med ledelsen om retningen. Nu skal han stå i spidsen for udviklingen af fremtidens akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus på et fundament af alt det, der gik både godt og skidt i Horsens.