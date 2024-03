Med ambitionerne om at prøve noget nyt er Louise Brix Sønderup pr. 1. marts gået ydmygt til opgaven som ny chefsygeplejerske for Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus under Sygehus Lillebælt. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. »Jeg er meget stolt over og glad for at have fået jobbet, og jeg går ydmygt til opgaven. Jeg glæder mig til at bidrage med dét, jeg kommer med, og til at gøre en forskel for patienterne,« siger den nye chefsygeplejerske....