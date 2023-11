De praktiserende speciallæger udgør en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, dels diagnostisk og behandlingsmæssigt, men også som gatekeeper og samarbejdspartner for det specialiserede sundhedsvæsen på hospitalerne. Men den måde speciallægepraksis er organiseret på skaber imidlertid for megen autonomi, uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer og manglende gennemsigtighed om de opgaver, som varetages hos de privatpraktiserende speciallæger. Derfor er der behov for et serviceeftersyn af den måde speciallægepraksis fungerer, mener centerdirektør for HovedOrto-centret på Rigshospitalet Martin Magelund, og cheflæge Morten la Cour fra øjenafdelingen...