En enig hovedbestyrelse i Scleroseforeningen har i går, 23. januar, udpeget tidligere sundhedspolitiker Jane Heitmann som ny bestyrelsesformand for Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry, skriver Scleroseforeningen i en pressemeddelelse. Efter 11 år som folketingsmedlem og bl.a. sundheds-, psykiatri- og ældreordfører for Venstre valgte Jane Heitmann ikke at genopstille ved efterårets folketingsvalg. Jane Heitmann tiltræder sit nye hverv som Sclerosehospitalernes bestyrelsesformand 1. februar 2023, hvor hun afløser administrerende direktør for Scleroseforeningen Klaus Høm på posten. Jane Heitmann ser frem til sin...