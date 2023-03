Han har været regionsrådsformand i Region Sjælland i over fem år, men vil nu forsøge sig med en karriere på Christiansborg. Mandag aften blev Heino Knudsen indstillet af den socialdemokratiske byrådsgruppe og kredsbestyrelse i Guldborgsund. Han oplyser til TV2 Øst, at han vil fortsætte i rollen som regionsrådsformand frem til næste valg i 2025. Heino Knudsen fik over 50.000 personlige stemmer til regionsrådsvalget forrige år, og var dermed den første regionsrådsformand til at blive genvalgt i Region Sjælland. »Vi har...