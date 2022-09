Biomarkører kan være med til at forudsige forløbet hos skrøbelige ældre med kræft

Resultater fra NORDIC9-studiet viser, at let tilgængelige og almindelige biomarkører kan hjælpe læger med at lave en prognose for deres ældre patienter med tyk- og endetarmskræft. Hos cirka 20 pct. af patienterne er nytteværdien af kemoterapi tvivlsom, siger overlæge og forsker.