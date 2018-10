Kapacitetsudfordringer er fortsat skyld i, at for mange patienter med bugspytkirtelkræft venter for længe på operation. Sundhedsministeren forlænger den supplerende indberetningspligt

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

13 patienter med kræft i bugspytkirtlen accepterede i august at vente længere på behandling på deres primæres sygehusfrem for at tage imod et tilbud på et andet. 12 af dem var patienter i Region Hovedstaden, mens den sidste kom fra Region Midtjylland. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen. Region Hovedstaden har oplyst, at den […]