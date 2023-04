Der er nye behandlingsvejledninger på vej til patienter med prostatakræft. Det sker, efter Medicinrådet har godkendt to protokoller for hhv. medicinsk kastration ved prostatakræft og metastatisk kræft i prostata. Lægemiddelvirksomheder, der markedsfører en række lægemidler nævnt i de to protokoller, har haft indtil d. 9. marts til at indsende litteratur til brug i behandlingsvejledningerne, hvilket betyder, at arbejdet med at få de to behandlingsvejledninger flyvefærdige er trådt ind i den sidste fase. Allerede d. 26. maj 2021 besluttede Medicinrådet at...