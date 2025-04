En operation i Region Hovedstaden fik en tragisk afslutning, da en patient døde efter at have fået indsprøjtet tranexamsyre direkte ind i rygmarvskanalen ved en fejl. To lægemidler er blevet forvekslet med hinanden, da indsprøjtningen fandt sted, og derved var det Tranexamsyre der ved en fejl blev indsprøjtet i stedet for Bipivacain. Tranexamsyren har været medvirkende til, at patienten gik i krampe og fik hjertestop. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift. Regionen Hovedstaden advarer nu om en overset risiko og har indført...