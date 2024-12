Først var det Region Syddanmark. Så fulgte Region Midtjylland trop – og nu er turen så kommet til Region Hovedstaden. Partierne bag Region Hovedstadens budget for 2024 har netop besluttet, at den såkaldte knækgrænse for praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden skal sættes ud af kraft resten af året. Konkret betyder det, at praktiserende speciallæger hverken skal være nervøse for at få deres honorarer reduceret med 40 pct., hvis de rammer den såkaldte knækgrænse resten af året – eller for at...