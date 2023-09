Anders Børglum er modtageren af Bagger-Sørensen Prisen 2023. Prisen vinder han for sit bidrag til forståelsen af autisme og for at have stået i spidsen for flere forskningsgennembrud. Dette har Anders Børglum gjort gennem sit virke som professor ved Institut for Biomedicin. Særligt har Anders Børglum spillet en central rolle i kortlægningen af arvelige årsager til autisme. Dertil har han undersøgt den genetiske sammenhæng mellem autisme, andre udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sygdomme. Denne forskning har bl.a. betydet, at langt flere mennesker...