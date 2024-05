Professor Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive har i mange år forsket inden for fertilitetsområdet. Og det er netop på grund af denne forskning, at Peter Humaidan forleden modtog den internationale pris ‘José Maria Dexeus Medal’ ved DEXEUS-konferencen i Barcelona. I begrundelsen for prisoverrækkelsen peger komiteen særligt på Peter Humaidans forskning i overstimulering i forbindelse med IVF-behandling, også kendt som reagensglasbehandling. Forskning ændrede behandling Peter Humaidan har i samarbejde med kolleger og patienter på klinikken i Skive forsket i...