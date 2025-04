Spar Nord Fondens Forskningspris går i år Nanna Maria Uldall Torp, læge og forsker på Aalborg Universitetshospital. Hun modtog prisen 4. april for sit ph.d.-projekt og forskning indenfor stofskiftesygdomme hos gravide. Sammen med prisen modtager hun ligeledes 250.000 kr. Det skriver Spar Nord Fonden i en pressemeddelelse. Med sin forskning har Nanna Maria Uldall Torp udviklet en ny metode til at måle et særligt antistof. Antistoffet er interessant, da det kan påvirke skjoldbruskkirtlens til at danne for meget hormon, som...