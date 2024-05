Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) styrker sin forskning med, hvad de selv kalder for to af Europas mest anerkendte specialister inden for fedtvævsforskning. Det skriver (SDCC) i en pressemeddelelse. De to forskere Mikael Rydén og Niklas Mejhert tilknyttes Afdeling for Klinisk og Translationel Forskning og vil fremover dele deres tid mellem SDCC og Karolinska Institutet i Sverige. Mikael Rydén er professor i klinisk og eksperimentel fedtvævsforskning og er medlem af Nobelforsamlingen. Han tilknyttes sammen med sin videnskabelige kollega Niklas Mejhert,...