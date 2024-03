Claus Varnum er ny professor i ortopædkirurgi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (SDU). Han skal med sit nye professorat have fokus på robotassisteret kirurgi hos patienter, der skal have ny kunstig hofte eller knæ. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. Den nye professor er ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus, der som den første i Danmark er begyndt at foretage robotassisterede hofte- og knæoperationer med MAKO systemet, der anvender en tredimensionel model af det led, der skal...