Siden 2018 har overlæge Malene Grubbe Hildebrandt haft seniorforsker i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og leder af OUH’s Frontlinjecenter PREMIO (Personalized Response Monitoring in Oncology) som sit virke. Fra januar 2024 fik hun en ny titel. Her blev hun udnævnt som klinisk professor i nuklearmedicin ved Klinisk Institut på SDU og Nuklearmedicinsk Afdeling på OUH. I sit professorat skal hun i selskab med sine kollegers forskning i PREMIO stå i spidsen for et større europæisk samarbejde. PREMIO COLLAB, som...