Allan Flyvbjerg: »Nu tager jeg et nyt modigt valg«

For seks år siden tog Allan Flyvbjerg springet fra dekan på Det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet til jobbet som direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen. I en alder af 63 har han overraskende for mange meddelt, at han stopper med udgangen af september for at blive pensionist.