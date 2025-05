Læger frygter for konsekvenser af kritiske ytringer

Frygt for repressalier får mange læger til at lægge bånd på sig selv og undlade at ytre sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. Det viser en ny undersøgelse, som Dagens Medicin står bag. Det er særligt kritisk i en tid, hvor sundhedsvæsenet er under stort pres, lyder det fra professor i sundhedsledelse.