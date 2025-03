Pinar Bor blev for nylig udnævnt som klinisk professor i gynækologi på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Hun forsker i at forbedre livskvaliteten for kvinder, der lider af prolaps og urininkontinens – to lidelser, som ofte opstår efter fødsler og kan medføre langvarige konsekvenser. Og et af hendes centrale forskningsinteresser er at udvikle innovative samt mere effektive behandlingsstrategier, der kan være kvinder tidligt i sygdomsforløbet behjælpelige. »Mit mål er at inddrage så mange patienter som muligt i forskningen...